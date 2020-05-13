مايو 14, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فيروس كورونا لم يسمح للوثنيين البريطانيين بالاحتفال بيوم الانقلاب الشمسي

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فى :منوعات
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فيروس كورونا لم يسمح للوثنيين البريطانيين بالاحتفال بيوم الانقلاب الشمسي 

منعت منظمة التراث الإنجليزي أكثر من 10 آلاف من الكهنة والوثنيين البريطانيين الذين تجمعوا في ستونهنج من الاحتفال بيوم الانقلاب الشمسي الصيفي في عام 2020، بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال ممثل منظمة التراث الإنجليزي English Heritage، لقد ألغي الاحتفال بيوم الانقلاب الشمسي الصيفي، بعد التشاور مع ممثلي الجمعيات وممثلي خدمات الطوارئ، في المملكة المتحدة، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، ويهدف إلى منع انتشار العدوى، وقد وعد ممثل المنظمة بنقل وقائع الاحتفال وقال “نحن نعلم أن هذا يوم خاص للكثيرين منكم، لذلك سوف ننظم في يوم 22 يونيو بثا مباشرا عبر الانترنت”.

وتعتبر أيام الانقلاب الشمسي الشتوي والصيفي وكذلك الاعتدال الربيعي والخريفي فرصة لزيارة النصب الحجري الدائري مجانا. والسماح للزوار بالدخول إلى الحلقة الحجرية ولمس الصخور. لأن النصب عادة محاط بسور مزدوج يضمن سلامته.

ويذكر أن المحور الرئيسي لنصب ستونهنج يتجه تماما بدقة إلى نقطة الانقلاب الشتوي. وأشعة الشمس التي تظهر بعد أطول ليلة في السنة تسقط في الفجوة بين الدعامات العمودية لأحد أكبر الصخور المكونة للدائرة. أما في يوم الانقلاب الصيفي فإن الشمس تشرق فوق صخرة الكعب Heel Stone، حيث تسقط الأشعة في مركز الدائرة الحجرية.

ويعتقد بعض الخبراء، أن ستونهنج، كان في السابق مرصدا. بيد أن معظم العلماء يعتقدون أنه كان مبنى دينيا وقد يكون مرتبطا بعبادة الشمس.

المصدر: فيستي. رو

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