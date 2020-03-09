​وكالة اميركية تحدد قائمة مطهرات للحماية من كورونا

حددت وكالة حماية البيئة الأميركية، الاثنين، قائمة من المطهرات التي يمكن للناس استخدامها لحماية أنفسهم من عدوى فيروس “كورونا” الجديد.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية أمس الأحد، 8 آذار 2020، قائمة من خمس صفحات تحتوي على مواد كيميائية ومنتجات تقول إنها قوية بما يكفي لدرء فيروسات “قتلها” أصعب من “SARS-CoV-2” الفيروس المسؤول عن المرض.

وأفاد مدير الوكالة أندرو ويلر، في بيان ان “استخدام المطهر الصحيح هو جزء مهم في الوقاية من انتشار الأمراض والحد منها بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل غسل اليدين”، مبينا أن “وكالة حماية البيئة قدمت هذه المعلومات المهمة بطريقة عامة وشفافة حول المنتجات المطهرة للمساعدة في الحد من انتشار كورونا”.

وأوضحت الوكالة أنه من الأفضل اتباع الإرشادات الموجودة على ملصق المطهر وإيلاء الاهتمام للفترة التي يجب أن يكون المنتج فيها على السطح الذي تقوم بتنظيفه.

وأشارت إلى ان هناك حقيقة مهمة يجب ملاحظتها وهي ان غسل اليدين بالصابون والماء لا يزال هو أفضل وسيلة لمنع انتقال الفيروس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث يعتقد أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من قبل الناس وقطرات الجهاز التنفسي لديهم من خلال السعال والعطس والبصق.