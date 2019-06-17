يا ديناصور من يشتريك؟ لا أحد!

لم يجد هيكل عظمي لديناصور عاشب من يشتريه خلال مزاد أقيم في باريس، بحسب ما كشفت دار “أغوت” للمزادات.

وكان هذا الهيكل العظمي العائد إلى العصر الجوراسي وإلى ما قبل 150 مليون سنة قد طرح في المزاد بسعر أساسي يتراوح بين 1,2 و1,8 مليون يورو، من دون احتساب الرسوم ذات الصلة.

وقال مفوّض المزاد كلود أغوت “وصلت المزايدات إلى 1,150 مليون يورو، لكن صاحب هذه القطعة الذي كان متواجدا في الصالة لم يقبل بما هو دون 1,2 مليون”.

عندها، سحبت الدار الفرنسية الهيكل العظمي من المزاد الذي أقيم في فندق باريسي فخم.

وهذا الهيكل العظمي القريب من الديبلودوكوس الذي اكتشف في ولاية وايومينغ الأميركية سنة 2012، يتمتع بمزايا متعددة، فـ 90 % من عظامه أصلية وجمجمته كاملة بنسبة 70 %.

وتنتشر على الهيكل الممتد على طول 13 مترا وارتفاع 6,20 أمتار قطع جلد متحجر.

وقد اكتشفته مجموعة من علماء الآثار في مزرعة خاصة في منطقة فيها رواسب تعود إلى العصر الجوراسي. واقتناه شار أوروبي تولى صيانته.

وأفاد تقرير من إعداد مجموعة من علماء الإحاثة بأنه صوروبود من سلالة الدبلودوكات ينتمي إلى فصيلة جديدة من الديناصورات.

وعرض الهيكل العظمي الملقّب “سكيني” بداية في مطار هيثرو في لندن لمدة شهرين قبل عرضه منذ السادس من يونيو في فندق “إنتركونتيننتال باريس-لو غران”.

وقال مفوض المزاد “ليس سعر 1,2 مليون دولار بالغالي. وصاحبه على حقّ وهو قد يقدّم عرضا جديدا في الأيام المقبلة”.