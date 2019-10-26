ومن الحب ما سجن.. تسلل لسجن لمصالحة صديقته السابقة

تسلل مراهق إلى داخل سجن في ألمانيا محاولا خطب ود صديقته السابقة.

وقالت سلطات السجن في مدينة فشتا شمال غربي البلاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مراهقا تسلق جدارا يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار كي يصل إلى نافذة صديقته السابقة.

واعترض حرس السجن المراهق الذي رفض النزول، ما استدعى طلب خدمات الإطفاء لإحضار سلم لإجباره على النزول.

لم يتبين بعد ما إذا كان المراهق المغامر فاز بقلب صديقته المراهقة هي الأخرى (18 عاما)، والتي أبلغته بالانفصال عنه عبر الهاتف.

ويجري التحقيق مع الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الدولة والاتصال بسجين دون تصريح.

وذكرت محطة “إن دي آر” الإذاعية المحلية أن الشاب كان شبه عار، بعد أن تجرد من معظم ملابسه لتجنب الأسلاك الشائكة.