ولاية أميركية جديدة تمنع التواصل الجنسي مع الحيوانات

اعلنت ولاية كنتاكي الاميركية، الاربعاء، عن صدور قانون جديد لحظر ممارسة الجنس مع الحيوانات وتغريم ممارسيه.

وذكرت وسائل اعلام اميركية، اليوم (3 نيسان 2019)، ان “حاكم ولاية كنتاكي مات بيفن، وقع شخصيا على القانون التشريعي الذي يحظر أي (تواصل جنسي) بين الإنسان والحيوان.

وقد تم تعريف “التواصل الجنسي” بأنه “أي فعل يرتكب بين إنسان وحيوان بغرض الإشباع الجنسي، الإثارة الجنسية، سوء معاملة الحيوان، أو بهدف مادي”.

وباقرار القانون في ولاية كنتاكي لم يتبق سوى اربع ولايات اميركية تسمح بممارسة الجنس مع الحيوانات وهي ولايات “هاواي، ويست فيرجينيا، وايومنغ، نيومكسيكو”.

جدير بالذكر ان نشر الخبر سبب تعجبا واستهجانا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استهجن البعض من شرعية ممارسة الجنس مع الحيوانات في بلد مثل الولايات المتحدة.