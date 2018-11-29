وفاة مبتكر الشخصية الكرتونية “سبونج بوب”

أفادت شبكة نيكلوديون التلفزيونية لبرامج الأطفال، أمس الثلاثاء، بوفاة ستيفن هيلنبرغ مبتكر شخصية “سبونج بوب سكوير بانتس” (الاسفنجة بوب) الشخصية الخيالية وبطل المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس الاسم.

وذكرت الشبكة أن هيلنبرغ (57 عاما) توفي بعد صراع مع مرض “التصلب الجانبي الضموري” وهو حالة من الضمور العصبي الذي يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، علما أنه تم تشخيص إصابته بهذا المرض في مارس 2017.

يذكر أن مسلسل “سبونج بوب سكوير بانتس” ظهر على الشاشة للمرة الأولى في 1 مايو 1999.