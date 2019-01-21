وفاة أكبر معمر في العالم

توفي الياباني ماسازو نوناكا أكبر رجل في العالم، عن عمر يناهز 113 عاما و179 يوما.

وولد نوناكا في 25 يوليو/تموز 1905 في اليابان، وكان لديه خمسة أطفال، اثنان منهم كانوا على قيد الحياة في العام 2018، وفقا لموقع “tv-asahi” الياباني.

وفي السنوات الأخيرة من حياة المعمر، عاش نوناكا مع أحفاده بالقرب من الينابيع الساخنة في جزيرة هوكايدو، وكان يحب قراءة الصحف ومشاهدة مباريات السومو والأوبرا.

ومن المحتمل نقل لقب أكبر رجل في العالم إلى الألماني غوستاف غرنيت، المولود في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1905.