وجبة طعام مهدّدة بالانقراض بسبب الاحتباس الحراري!

وجبة الطعام هذه مهدّدة بالانقراض بسبب الاحتباس الحراري!

حذرت دراسة من أن وجبة السمك والبطاطا المشهورة عالميا (Fish and chips) يمكن أن تختفي من قوائم الطعام بشكل دائم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويقول علماء إن الأنواع البحرية المعروفة: سمك القد والحدّوق (العنصر الأساس في وجبات السمك الشائعة)، يُقضى عليها بسبب انخفاض الأكسجين في المحيطات الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة.

واستندت النتائج إلى تحليل قشريات مختلفة الحجم وُجدت بوفرة في القطب الجنوبي.

وقال الدكتور سيمون مورلي، أحد علماء دراسة البيئة في هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا، إن الحيوانات البحرية تزدهر في المحيط الجنوبي ولكن الحياة في هذه المياه المتجمدة أدت إلى تطور العديد من الخصائص المميزة”.

وهذه “الاستراتيجيات” التي تسمح للحيوانات بالبقاء على قيد الحياة في البرد، من المتوقع أن تجعل العديد من اللافقاريات البحرية في القطب الجنوبي والأسماك عرضة لتأثير تغير المناخ.

واستطرد موضحا: “إن فهم هذه التأثيرات لن يساعدنا فقط على التنبؤ بمصير التنوع البيولوجي البحري في القطبين، بل سيعلمنا أيضا الكثير عن الآليات التي ستحدد بقاء الأنواع عبر محيطات العالم”.