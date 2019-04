واتساب يطلق ميزة جديدة لحل واحدة من أسوأ مشكلاته

أطلق تطبيق “واتساب” ميزة جديدة قد تحل واحدة من أسوأ مشكلاتها التي يعاني منها المستخدمون، وهي إمكانية إضافتهم إلى المجموعات دون الحصول على موافقتهم، ثم الاضطرار إلى مغادرتها.

وذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الأربعاء 3 نيسان 2019، ان الميزة الجديدة، التي تأتي بالتزامن مع خدمة جديدة للتحقق من صحة المعلومات موجهة للهنود خاصة، ستسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات، وذلك غرار ما توفره واتساب لخاصية “آخر ظهور”، و “صورة الملف الشخصي”، و “الحالة”.

وأضاف انه “يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الخصوصية Privacy ثم المجموعات Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد “من يمكنه إضافتي إلى المجموعات”، ليختار من بين ثلاثة خيارات الجميع Everyone أو جهات اتصالي My contacts أو لا أحد Nobody .

وضمن هذه الصفحة في الإعدادات يسمح لمشرفي المجموعات، الذين لا يمكنهم إضافة المستخدمين إلى المجموعات، إرسال دعوات على نحو خاص بدلا من إضافتهم إليها.

يذكر ان هذه الميزة تهدف إلى معالجة مشكلة شائعة في العديد من الدول حول العالم، حيث يقوم أشخاص بإضافة مستخدمين آخرين لا يعرفون عنهم أي شيء ما عدا أنهم حصلوا على أرقامهم من مكان ما، إلى المجموعات التي ينشؤونها أو التي يشتركون فيها، ليضطر المستخدمون بعد ذلك لمغادرة تلك المجموعات.