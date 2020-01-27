هيكل عظمي بجانبه في السيارة.. والهدف “خبيث جدا”

فرضت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا الجنوبية غرامة على رجل يضع هيكلا عظميا بحانبه في السيارة، في محاولة “خبيثة” لخداع الشرطة.

وبحسب الشرطة الأميركية، فقد وضع رجل في الستينيات من عمره هيكلا عظيما مزيفا في المقعد الأمامي بجانبه في السيارة، وألبسه قبعة عسكرية.

وعندما لاحظ أحد ضباط الشرطة الأمر، أخرجه من المسار، وكتب له مخالفة تقدر بنحو 200 دولار أميركي، بحسب موقع الإذاعة الوطنية في الولايات المتحدة، الأحد.

وتعتمد الولايات المتحدة منذ عقود وجود مسار تطلق عليه مسار “المركبات المرتفعة الاشغال” في الطرق السريعة، بهدف إلى تقليص الازدحام المروري.

وعلى الراغبين في المرور في هذا المسار أن يكون معهم في نفس السيارة شخص واحد أو أكثر، فيما يتم مخالفة السائق إن كان بمفرده.

وكتبت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا “تعتقد أن يمكنك استخدام مسار المركبات المرتفعة الأشغال بواسطة هيكل عظمي وهمي؟ أنت مخطئ”.

وتقول السلطات الأميركية إن 7 آلاف شخص يخترقون هذا المسار سنويا، يعتمد بعضهم على حيل عدة، لكن الهيكل المزيف كان أمرا فريدا من نوعه.

وأشارت الشرطة الأميركية إلى أنه تم توقيف رجل في أبريل الماضي لقيادته مركبة في هذا المسار، وبجانبه تمثال عارضة أزياء، ولفتت إلى أساليب أخرى مثل أقنعة “هالوين” الموضوعة فوق الحقائب.

ويختلف تطبيق النظام في هذا المسار من ولاية إلى أخرى، ففي بعض المرات يكتفي ضباط الشرطة بإبعاد المخالفين عنه، فيما يواجه السائقون في ولايات أخرى غرامات مالية مثل أريزونا.