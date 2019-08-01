هل أنت من برج العقرب؟ إليك هذه الحقائق!

برج العقرب هو برجٌ مائي يحكمه كوكب بلوتون وهو غامض ومحقق ومعقد ومثير. هو طموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية. برج العقرب يجلب لمواليده المال والشهرة والنجاح الادبي والمادي والحظ، ويحفظه من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار .

العقرب غامضٌ وودود ويرمز إلى المخلوق الذاتيّ التوجيه بإرادة من فولاذ. هو الرغبة المتقدة للإبداع والاستغلال والتحكم بلمسة سحرية، وإن كانت أكثر سماته غموضًا هي القدرة على التحول التام. أيها العقرب أنت ودود وكريم ومراعٍ لمشاعر الغير. قوتك وشجاعتك سمتان ملهمتان يعجب بهما جميع من حولك. أنت وفيّ إلى أقصى الحدود ولا تحب أن يعبث برفيق حياتك أي إنسان. فأنت غيور مستأثر وتثور إلى الحد الذي يجعلك خطرًا على الغير عندما تستشعر أنك موضع استغلال. تفضل عدم الدخول في معركة سافرة؛ لأنك تعلم إلى أي مدى من الممكن أن تصبح دموية. مع ذلك أنت لا تخشى القتال، وعادة ما تكون حياتك محصورة في مواقف حياة أو موت.

تظل في حالة دائمة من الاستعداد واليقظة مثل الحيوان الذي ينام وإحدى عينيه مفتوحة. وعندما ينشب القتال فعليًّا تفعل ما ينبغي ويضمن لك الفوز. تلجأ إلى الدهاء وعدم الاكتراث والقسوة. تقتصد الملاحظة الساخرة اللاذعة للحظة المناسبة ثم تلدغ غريمك بشوكة تنفذ إلى عمقه وتسدد إليه الضربة القاتلة، من هذا المنطلق تتميز بمسحة فتور. تحتفظ بمشاعرك تحت السيطرة ثم تتصرف بسرعة وحسم في أيّ موقف يتطلب الضرب والحديد ساخن.

تستشعر في بعض الأحيان الخطر حيث لا وجود له، وهذا ما يسبب لك المتاعب في الكثير من علاقاتك، فأنت حذر ومتشكك وعلى علم تام بمكانتك وبوضعك بالنسبة إلى الآخرين. فعندما تظن أن هناك ما يمثل تهديدًا لك تصبح حقودًا مخادعًا ومملوءًا سمًّا.

أنت واقعيّ وعنيد. كريم بمقتنياتك طالما كان لك منها ما يكفي. أنت للحبيب مدارك رائع للاحتياجات. على أتم الاستعداد لتقديم أي شيء يريده. تبتهج بتوفير رغباته، وفيما يتصل بالمال أنت سعيد الحظ بوجه عام. أنت تؤمن بالحظ ولهذا السبب يحالفك الحظ دائمًا. من المؤكد أنك لست خاملاً تكتفي بالجلوس هنا وهناك أملاً في الأفضل، وعندما تريد شيئًا تكون طموحًا مصمِّمًا مدقِّقًا كفئًا ومُجدًّا، ولكنك تؤمن بحسن الحظ في المال بوجه عام، ونتيجة لذلك قلما لا يكون بجانبك، كثيرًا ما تبلغ آفاقًا عالية على صعيد المال أو غير ذلك؛ لأنك تجمع بين الدافع والجاذبية فمن الصعب على الأخرين أن يقاوموك أو يرفضوا لك طلبًا.

من المؤكد أنك لا تحب أن تكبَّل بالبيت والأسرة على الرغم من أن غرائزك البدائية دائمًا ما تدفعك نحو البحث عن شريك الحياة والاقتران به. لا تريد لمشهدك الأسريّ بأن يكون رتيبًا مملاً، وعادة ما تضرب مثلاً مخزيًا لجيرانك ليتبعوه. أنت والد حازم عادة ما يمتحن الصغار صبرك. يصعب عليهم دائمًا أن يقدروا أو يتفهموا سلوكك القاسي المستبد في غالبية الأحيان. كثيرًا ما تقع في حيرة بين حاجتك إلى إشباع رغبات ذاتك ومسؤوليتك تجاه أبنائك مما قد يؤدي الإحساس بالذنب وإلى الخداع والتحرر من الأوهام التي لا يحلها سوى الزمن والنضج.

أيها العقرب أنت شخصية مسيطرة عى شريك حياة متميّز، إرادتك قوية وطلباتك عظيمة. تحب أن تحكم وتمقت النقد وتسعى دائمًا إلى أن تكون سيد الموقف. على الرغم من أنك تتلاعب وتتحكم وتعمل على كافة المستويات في وقت واحد – بوعي أو دون وعي – أنت بطل باسل ذو لمسة سحرية لبدء الشرور.