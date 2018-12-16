هل أنت من الأبراج الأكثر أو الأقل حظاً للعام 2019؟ اليك الجواب

مع تغيُّر حركة الكواكب وبداية العام الجديد تبدأ الدراسات الفلكية بالظهور لتكشف المخفي والمرئي. وعند الإطلاع على أبرز توقعات عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي نلاحظ أن الابراج الأكثر حظاً لعام 2019 هم مواليد الابراج النارية أي الحمل والأسد والقوس وذلك بسبب وجود كوكب المشتري في برج القوس الناري. أما في طليعة الابراج الأقل حظاً فمواليد برج الجدي.

الأكثر حظاً

وفي التفاصيل، تنتهي هذا العام المعاناة الكبرى التي واجهها برج الحمل في السنوات الماضية، ويقفل الباب على فترة طويلة من التحديات التي أرهقته. التأثيرات حول الحمل جميعها ايجابية، ويبدأ العام بانطلاقة جيدة مزوّداً بالحيوية، وكذلك صحياً يكون في أحسن أحواله.

أما بالنسبة للأسد فسنة 2019 هي سنة الهدايا والحظ الكبير وينتهي من دورة فلكية مشحونة بالتوتر والمعاكسات، ويعوّض الخسائر الماضية. إنها سنة مهمة جداً على الصعيدين الشخصي والعاطفي بحيث يقوم بعدة مصالحات وتسويات.

ولمواليد برج القوس بشرى أيضاً هذا العام إذ أنها سنة الحظوظ المطلقة وتحمل لهم الخيرات. ويشعر القوس بالإرتياح والإطمئنان ويتجرأ على اتخاذ الخطوات المهمة والترحيب بكل جديد بحياته، وتتُاح له فرصاً ذهبية في الإطار المهني.

الأقل حظاً

بالمقابل يُعتبر برج الجدي من الابراج الأقل حظاً هذا العام، وتعتبر عقيقي هذه السنة سنة متطلّبة وأجواؤها متناقضة أحياناً مع المشاريع والخطط التي وضعها الجدي للعام الجديد. وهذه التحديات قد تُشعره بالتعب والإرهاق، لذا يجب عليه التحلي بالمنطق والإبتعاد عن الإنفعال والتسرع.