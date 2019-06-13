هكذا ترفع من كفاءة مكيف السيارة في الصيف

المكيف هو ضرورة من ضرورات الحياة في الصيف، مثله مثل الهواء الذي نتنفسه، حيث لا يمكننا خلال النهار إمضاء اي ثانية من دونه أثناء ركوب السيارة… الإشكالية أنه أحياناً كثيرة ما يكون غير قادر على الصمود أمام درجات الحرارة المرتفعة، لذلك فإننا نستكشف كيفية رفع كفاءته لأقصى درجة ممكنة من أجل تجربة قيادة مريحة.

1 – اركن السيارة في منطقة ظل قدر الإمكان، اشعة الشمس بإمكانه رفع حرارة سيارتك جداً، ما يجبر المكيف على العمل فترات أطول وسحب طاقة أكبر.

2 – نظّف فلاتر مقصورة سيارتك بانتظام، حيث لو أن فلتر المكيف ممتلئ بالأوساخ والأتربة، سيحتاج المكيف أن يبذل جهداً حثيثاً كي يبرّد مقصورة السيارة.

3 – استخدم زجاج أمامي عاكس للحرارة مع تظليل النوافذ لتقليل امتصاص الزجاج للحرارة التي تنتقل إلى داخل السيارة.

4 – شغّل مكيف الهواء على أقصى درجة بدلاً من فتح النوافذ على سرعات عالية لتدوير الهواء، هذا يكون أكثر فعالية لإتمام تبريد المقصورة بصورة صحيحة.

5 – أغلق المكيف بعد فترة قصيرة قبل الوصول إلى وجهتك مع ترك المروحة شغالة، ما سيؤدي إلى استمرار المكيف بتوفير هواء بارد نسبياً من دون استخدام الكمبروسر، أي أن الطاقة المستهلكة ستقل.

6 – أخيراً يجدر التنبيه بأن عليك تفقّد مكيف السيارة لدى ورشة مختصة عند بداية فصل الصيف سنوياً حتى يتم تدارك أي خلل قبل تفاقمه.