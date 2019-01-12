هذه الصورة تكشف مستوى الإجهاد لديك… كيف تراها؟

ظهرت صورة رقمية وهي عبارة عن وهم بصري تحدد إلى أي مدى تشعر بالتوتر والإجهاد، حيث أن مستوى اجهادك يظهر تبعاً لما تراه في غضون ثوان.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع العديد من التعليقات التي تكشف مستويات الإجهاد عند المستخدمين.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، إذا ظلت الصورة ثابتة، فهذا يعني أنك لست مجهداً أو متوتراً بل هادئاً ومسترخياً، أما إذا تحركت تجاه اليسار قليلاً فأنت مجهد. وإذا رأيتها في شكل دائري، فأنت حتماً مجهد بدرجة كبيرة تستوجب أخذ راحة.

وتقول المعلومات ان اختبار الإجهاد البسيط هو من ابتكار طبيب الأعصاب الياباني ياماموتو هاشيما، بالتعاون مع اكيوشي كيتاوكا، أستاذ علم النفس الياباني الذي يتخصص في الإدراك البصري والأوهام البصرية، ويورشي بيريبادايا، وهو مصمم يبلغ 50 عاماً من أوليكسانريا في أوكرانيا.

من جهة أخرى، يقول طبيب علم النفس يوري فالون، إن هذا الوهم البصري مثير للاهتمام كمثال على “صورة ثابتة تظهر متحركة”، لكن لا يمكن اعتبارها بأي حال أداة تشخيصية لقياس مستويات التوتر.