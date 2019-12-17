هذا ما حققته ملابس سوبرمان في مزاد

بيع أول مشلح ارتاده الممثل كريستوفر ريف في فيلم “سوبرمان” في مزاد، الاثنين، بسعر 193750 دولارا في لوس أنجلوس، على ما أعلنت دار “جوليينز اوكشنز”.

وفي الإجمال استخدمت 6 مشالح في تصوير الفيلم الذي بدأ عرضه في العام 1978.

وعرضت للبيع في هذا المزاد حوالي 400 قطعة من بينها ملابس من مسلسل “ستار ترك”. فقد بيعت بزة ارتداها الممثل باتريك ستيوارت خلال تأدية الكابتن دور جان-لوك بيكار بسعر 28 ألف دولار.

أما البزة التي ارتداها دان اكرويد في “غوستباسترز 2” فبيعت بسعر 32 ألف دولار على ما أوضحت دار المزادات المتخصصة بتذكرات ومجموعات هوليوودية أو عائدة لنجوم.

ولم تبع خلال المزاد غليون بيلبو باغنز الذي أدى دوره إيان هولمز في ثلاثية “لورد اوف ذي رينغز” (سيد الخواتم) مع أنه كان يعتبر من القطع الرئيسية.