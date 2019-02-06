نهاية مأساوية لشاب انفجرت سيجارة إلكترونية في فمه

لقي شاب من ولاية تكساس الأمريكية مصرعه بعد إصابته بسكتة دماغية إثر انفجار سيجارة إلكترونية كان يستعملها دمرت شريانه السباتي.

وأفاد الأطباء في مقاطعة تارانت بأن شابا يدعى ويليام براون، يبلغ من العمر 25 عاما، توفي في مستشفى فورت وورث في 29 يناير / كانون الثاني، وبحسب شهادة الوفاة فإنه توفي من احتشاء دماغي وفتق بعد تهتك شريانه السباتي الأيسر، بحسب شبكة “CNN” الأمريكية.

ووقع الانفجار في موقف للسيارات تابع لمتجر يبيع مواد تدخين، واتصل مدير المتجر بسيارة إسعاف بعد الانفجار.

وتم نقل براون إلى المستشفى، ليتم إبلاغ أسرته فيما بعد أنه دخل في غيبوبة وأن أشعة سينية أظهرت أن جزءا من السيجارة الإلكترونية كان موجودا في حنجرته.

وقالت جدته براون “كان أمامه حياة ومستقبل”.

وقالت متحدثة باسم شبكة JPS Health Network إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل قضية براون فيما يتعلق بقوانين الخصوصية الصحية، وأضافت إنها تتواصل مع عائلة براون معربة عن تعازيها الصادقة.