أغسطس 12, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نقابة الفنانين الأردنيين توجه “إنذاراً” لكاظم الساهر وتطالبه بـ44 ألف دولار

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فى :منوعات
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نقابة الفنانين الأردنيين توجه “إنذاراً” لكاظم الساهر وتطالبه بـ44 ألف دولار

وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، “إنذاراً عدليا” للفنان كاظم الساهر، وطالبته بدفع مبلغ 44 ألف دولار.
وبحسب الإنذار العدلي الذي نشر تفاصيله موقع “خبرني”، وفقاً لـ”روسيا اليوم”، فإن الساهر “يُمارس نشاطه في الأردن، دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين”.

وطالبت النقابة الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدرت دخله من كل حفلة بـ 110 آلاف دولار.

وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعا لـ”تصويب أوضاعه وتسديد المبلغ”، قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء.

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