نجوم عرب وأجانب لن تصدّق وجود علاقة عاطفية قديمة بينهم!

هناك الكثير من قصص الحب غير المكتملة في الأوساط الفنية، والتي لا تستمر طويلاً فتصبح في طي النسيان ولا يتذكرها أحد. وعلى مدار السنوات الماضية جمعت بين فنانين وفنانات قصص حب وصلت إلى حد ارتباطهما رسميًا ولكنهما قررا الانفصال، وفيما يلي نستعرض علاقات عاطفية لن تُصدق أنها كانت بين هؤلاء الأشخاص.

انتشرت الشائعات في عام 2011 حول العلاقة العاطفية التي تجمع بين ليوناردو دي كابريو والحسناء الأمريكية بليك ليفلي، ولكنهما لم يُعلنا عن الأمر أبدًا. ومع ذلك انتشرت لهما الكثير من الصور بعد أن قضت بليك فصل الصيف في ذلك العام مع ليو، وذهبا إلى مدينة الريفيرا الفرنسية، وديزني لاند، وإيطاليا.

تواعد الاثنان لفترة قصيرة في عام 2002 بعد التقائهما في حفل توزيع جوائز الجرامي الموسيقية الشهيرة، ولكنهما الآن صديقان مُقربان وتجمع بينهما علاقة جيدة.

قال شيا لابوف إنه واعد المغنية الأمريكية في عام 2007، ولكن العلاقة لم تستمر إلا فترة قصيرة جدًا. وأكد أنهما لا يزالان صديقين ولا يواجهان أي مشكلة في التعامل مع بعضهما البعض.

قبل أن يصبح أحد نجوم هوليوود ارتبط الممثل الأمريكي توم كروز بالمغنية الشهير شير لفترة قصيرة في الثمانينيات، إلا أن العلاقة لم تستمر طويلاً، خاصة وأن فارق السن بينهما كان كبيرًا.

التقى الاثنان لأول مرة في موقع تصوير فيلم Murder by Numbers عام 2002، وتواعدا لعدة أشهر. في عام 2011، تحدث جوسلينج عن علاقته بساندرا بولوك، ولكنه الآن متزوج من الممثلة ومصممة الأزياء إيفا منديز.

ارتبطت الفنانة مُنى زكي بالممثل محمد الشقنقيري ولكنهما بعد فترة وجيزة فسخا خطوبتهما، وارتبطت بعده الفنان أحمد حلمي وهما الآن متزوجان ولديهما ثلاثة أبناء.

ارتبطت الفنانة التونسية هند صبري بعلاقة حب ثم خطوبة مع الممثل السوري باسل خياط، ولكنهما فسخا خطوبتهما بعد فترة وجيزة، وتزوجت من رجل أعمال مصري، بينما تزوج هو من سيدة سورية ولديهما طفلان.

جمعت علاقة قصيرة بين المُغنية الأمريكية سيلينا جومز وصديقها المُغني الشاب نيك جونز، إلا أنها لم تستمر لفترة طويلة، ومضى كل منهما في حياته.

بعد مشاركتهما في فيلم The Object of My Affection عام 1998 ظهرت الكيمياء بين جنيفر أنيستون وبول رود، وتواعد الاثنان لفترة قصيرة، ولعب رود دور مايك هانيجان في مسلسل Friends الذي تلعب أنيستون أحد أدوار البطولة فيه.

خُطبت الفنانة صابرين للمغني محمد فؤاد ولكن علاقتهما لم تستمر طويلاً، رغم قصة الحب الملتهبة التي جمعتهما.

في عام 1995، نشرت مجلة بيبول الأمريكية قصة عن علاقة مايكل كيتون ونجمة المسلسل التلفزيوني الشهير Friends، ونقلت عنها قولها إن علاقتها بالنجم الأمريكي أهم وأروع علاقة عاطفية كانت فيها على الإطلاق، إلا أن الثنائي أعلنا انتهاء علاقتهما التي استمرت خمسة أعوام بعد أشهر من نشر هذه القصة.

منذ سنوات أعلن الممثل الأمريكي ديفيد أركيت أنه كان على علاقة عاطفية بالحسناء الأمريكية درو باريمور، وبدأت شرارة الحب بينهما بعد مشاركتهما في فيلم Never Been Kissed.

في عام 2016، اعترفت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا بأنها كانت على علاقة بملك البوب مايكل جاكسون، ولكنهما لم يُعلنا عن الأمر رسمياً لأنه كان خجولاً.

ظهرت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز بصحبة الممثل الأمريكي كثنائي في هوليوود في عام 2003، ورغم أنهما حضرا معاً الكثير من العروض الخاص للأفلام السينمائية، إضافة إلى الفعاليات والأحداث الفنية، إلا أنهما لم يعلنان علاقتهما بشكل رسمي أبدًا.