وسط دهشة السكان.. نبيذ يتدفق من صنابير المياه في قرية إيطالية

شهد سكان القرية الإيطالية، كاستلفيترو، حالة مفاجئة للغاية بتدفق النبيذ بدلا من الماء، من صنابير المياه.

وتُظهر لقطات مصورة من أحد المنازل، نبيذا أحمر ينطلق من صنبور المطبخ.

وتبين أن النبيذ وصل إلى المنازل من مصنع النبيذ Settecani القريب، بعد حدوث “خطأ فني” في أحد صوامع الخمرة، ما تسبب في تسرب النبيذ إلى أنابيب المياه.

وأفادت تقارير بأن الضغط كان أعلى وأقوى من الماء، ما جعله يمر عبر النظام إلى المنازل القريبة.

Best blunder ever as red wine flows from water taps in Italian village after winery mix-up 😮🍇🍷 https://t.co/B2uWeMMWki

— The Sun (@TheSun) March 6, 2020