مولودة “11 سبتمبر”.. 3 مصادفات عجيبة وبكاء الطبيب

كريستينا ولدت يوم 9/11 الساعة 9/11 ووزنها 9/11 أرطال

ولدت الطفلة كريستينا مالون-براون يوم 11 سبتمبر (9/11) في الساعة 9/11 مساء وكانت تزن 9 رطل و11 أوقية.. مصادفات عجيبة دفعت والديها إلى القول إنها تمثلا “انتصارا” بعد مرور 18 عام على الهجمات الإرهابية التي ضربت نيويورك عام 2001.

وعلى الرغم من هذه المصادفات الغريبة، والطريفة، فإن كريستينا مالون براون لم تولد بشكل طبيعي في أحد مستشفيات جيرمانتاون بولاية تينيسي الأميركية، بل بواسطة عملية قيصرية.

وعندما ولدت كريستينا، قيل إن الطبيب بكى عدة مرات وقال أثناء ذلك “يا إلهي، لقد حصلت على 9/11، 9/11، 9/11″، بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني.

من جهتها، قالت والدة كريستينا، كامتريون مالون براون، إن طفلتها تمكنت من تقديم لحظة إيجابية في يوم طغت عليه ذكرى الهجمات الإرهابية عام 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن، وكذلك في ولاية بنسلفانيا.

ووفقا لمنشور على حساب المستشفى في فيسبوك، قالت كامتريون براون “لقد كانت لدينا عواطف وشعرنا بها.. ثم بعد مرور 18 عاما في ذلك اليوم 9/11، تجد انتصارا، تجد بعض الفرح من يوم كان قاسيا جدا ولا يزال يؤلمني”.

وتظهر صورة للمولودة الجديدة في المستشفى، وهي ترتدي طوق رأس أزرق وأسلاك متصلة بجذعها.

وقالت تقارير لوسائل الإعلام الأميركية إن كريستينا في حالة جيدة، وسوف تكون قادرة على العودة مع أسرتها إلى بيتها خلال الأيام القليلة المقبلة.