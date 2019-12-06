موزة تباع بـ120 ألف دولار!

عرضت موزة في معرض الفنون الدولي في مدينة بازل السويسرية كعمل فني وبيعت مقابل مبلغ 120 ألف دولار.



وبحسب موقع “Art Market”، إن العمل الفني “الموزة الملصقة على الحائط” أطلق عليه اسم كوميديان وهو واحد من ثلاثة نماذج. وسيباع النموذج الأخير بقيمة 150 ألف دولار.

ويشار إلى أن المعرض يتعامل مع الفنان كاتيلان منذ فترة طويلة، ليكون هذا العمل الأول من نوعه، الذي يشارك الفنان فيه بمعرض منذ 15 سنة، على حد تعبير المعرض.

كما أصدر الصحفي جاليري بيروتين، بياناً قال فيه: “الفكرة منذ عام، في ذلك الوقت، كان كاتلان يفكر في منحوت على شكل موزة”، وجاء في البيان أيضاً “في كل مرة كان يسافر فيها، أحضر معه موزة وعلقها في غرفته بالفندق ليجد الإلهام حيث صنع عدة نماذج منها البرونز والبرونز المطلي ليعود إلى الفكرة الأولية عن موزة حقيقية.