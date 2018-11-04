موت “سوبر ماريو” الحقيقي عن عمر يناهز 84 عامًا

توفي رجل الأعمال الأمريكي ماريو سيغال، الذي سميت لعبة “ماريو” الشهيرة باسمه، عن عمر يناهز 84 عامًا، في ولاية واشنطن.

وتكريمًا لـ”ماريو سيغال” قرر مصمّمون إطلاق اسم “ماريو” على الشخصية الرئيسية “، بعد أن قامت شركة “ناينتندوا”، في سبعينيات القرن الماضي، باستئجار مستودع منه.

وذكر موقع “سياتل تايمز” المحلي، أن سيغال توفي في ولاية واشنطن، السبت الماضي، وهو بين أفراد عائلته.

ورغم الشهرة التي نالها بفضل لعبة الفيديو المنتشرة بجميع أنحاء العالم، إلا أن سيغال لم يكن يفضل كثيرًا الأضواء المسلطة عليه لهذا السبب، وإنما أراد أن يكون شهيرًا بسبب أعماله وتجارته.

ووفق الموقع الأمريكي، تعتبر “سوبر ماريو”، اليوم، اللعبة الأكثر مبيعًا على الإطلاق.