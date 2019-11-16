من أعلى شلال.. “سيلفي” تقتل سائحاً في تايلاند

لقي سائح فرنسي في تايلاند حتفه بعدما سقط من أعلى شلال، فيما كان يحاول التقاط صورة “سيلفي”، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

ووقعت الحادثة بعد ظهر الخميس في جزيرة كوه ساموي، التي تعد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل نقطة جذب للسياح.

وسقط الرجل، البالغ من العمر 33 عاماً، من شلال “نا موييانغ 2″، وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني في تموز/يوليو، وفق ما صرح فوفادول فيرييافارانغكول من الشرطة السياحية لوكالة فرانس برس.

وقال فيرييافارانغكول خلال اتصال هاتفي: “استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته لأن الشلال زلق وشديد الانحدار”، مشيراً إلى أن المكان أغلق ووضعت لافتة تحذر السياح من خطر الاقتراب، موضحاً: “قال صديقه إنه كان يحاول التقاط صورة سيلفي لكنه انزلق وسقط”.

وتعتبر تايلاند إلى حد كبير وجهة آمنة للسياح، وهي تستقطب أكثر من 35 مليون زائر كل عام. إلا أن هذا القطاع تلقى ضربة قوية عام 2018 بعدما غرقت عبارة تقل سياحاً صينيين في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 47 شخصاً.

كما سلطت تلك الحادثة الضوء على قواعد السلامة المتراخية في قطاع السياحة وتسعى السلطات جاهدة لتحسين صورة البلاد منذ ذلك الحين.