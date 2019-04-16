ممثل سوري شهير: أصالة نصري ليست فنانة

اعتبر الممثل، ونقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، أن المطربة أصالة نصري ليست فنانة لأنها غير مسجلة في نقابة الفنانين السوريين.

وأضاف على أثير إذاعة “نينار”، أن أصالة غير مسجلة وعلى هذا الأساس النقابة لا تعترف بها كفنانة.

وقال رمضان إن قرار السماح لنصري العودة إلى سوريا ليس بيده، وذلك لأنها كانت مناهضة للحكومة في سوريا خلال اندلاع الأحداث، الأمر الذي أدى لفصلها هي وعدد من الفنانين من النقابة وإحالتهم إلى مجلس تأديب النقابة.

وكان نقيب الفنانين السوريين قد أطلق تصريحات نارية تجاه مجموعة من الفنانين السوريين، هاجمهم فيها على نهجهم المعارض للحكومة السورية.