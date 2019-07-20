مليونير أميركي يوجه طلبا غريبا لترمب من أجل التبرع بماله

اشترط مليونير أميركي إعطاء هدية مالية لمحارب سابق، وذلك في حال قام الرئيس دونالد ترمب، بإعادة نشر تغريدة خاصة به.

وفاجأ المليونير بيل بولتي، جندية سابقة أصيبت بإعاقة، بسيارة بقيمة 20 ألف دولار ومبلغ 10 آلاف دولار، بعد أن نجح في جذب انتباه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعه لإعادة نشر تغريدة خاصة به، حيث كتب في تغريدته “إذا أعاد ترمب نشر هذه التغريدة، فسأعطي 30 ألف دولار لمحارب سابق على تويتر”.

من جانبه فاجأ الرئيس الأميركي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر تلك التغريدة، مرفقا إياها بتعليق “شكرا لك بيل”، فيما رد بولتي، بتغريدة قائلا “صباح الخير أيها الرئيس ترمب! بسبب قيامك بإعادة نشر التغريدة، فستتم مفاجأة محارب سابق هذا الصباح بهدية بقيمة 30 ألف، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الساحل الشرقي. تابعوني مباشرة على حسابي. شكرا”.

وبعد ذلك قام المليونير بقيادة سيارة من طراز “شيفروليه” من شيكاغو إلى تينيسي، ليمنحها لمحاربة سابقة تدعى لينا رامون، والتي قضت فترتين قتاليتين في العراق، وتعرضت إلى إصابة في الدماغ أدت إلى حدوث عجز لديها.

وأعلن بولتي، أنه سيستمر بالقيام بأعمال مماثلة يمنح فيها المحاربين القدامى الهدايا والمساعدات بنفسه، لتصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار بحلول نهاية الشهر الجاري.