مليونا دولار لاميركي مقابل اشرطة فيديو اشتراها بـ200 دولار

توقعت احدى مزادات مدينة نيويورك حصول مواطن اميركي على مبلغ مليوني دولار مقابل اشرطة فيديو اشتراها من وكالة “ناسا” بمبلغ 218 دولار.

وقام غاري جورج، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، بشراء 1100 شريط فيديو من وكالة “ناسا” قبل عقود، حيث كانت وكالة الفضاء تسعى لبيع اشرطة الفيديو الخاصة بها او اعادة التسجيل عليها لخفض التكاليف.

واشار الى ان الاشرطة التي حصل عليها ضمت من بينها التسجيل الأصلي الوحيد المتبقي لخطوات الإنسان الأولى على سطح القمر في رحلة ابولو 11 عام 1969.

وبين أن ثلاثة من هذه الاشرطة ربما لا تقدر بثمن، فأحدها يسجل خطوات رائد الفضاء، نيل أرمسترونغ، الأولى على سطح القمر ومقولته الشهيرة “هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية”،

وقالت المتحدثة باسم دار سوذبي للمزادات، هالي فرير، “إن التسجيلات تظهر أيضا رائد الفضاء، باز ألدرين، وهو يتحرك وسط الجاذبية شبه المنعدمة على سطح القمر، والمكالمة التي أجراها رواد الفضاء مع الرئيس الأمريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، وتثبيت العلم الأميركي على القمر وجمع عينات من التربة والصخور وغير ذلك”.

وأضافت أن من المتوقع أن تباع الاشرطة بسعر يصل إلى مليوني دولار عند عرضها في مزاد بمدينة نيويورك في الـ20 من تموز المقبل.

ويدفع بعض الهواة مبالغ طائلة لشراء القطع الخاصة باستكشاف الفضاء، ففي عام 2017 باعت دار سوذبي حقيبة صغيرة جمع فيها رائد الفضاء، نيل أرمسترونغ، عينة من غبار القمر خلال مهمة ابولو 11 عام 1969 مقابل 1.8 مليون دولار