ملياردير ينتشل أميركا من انتكاسة المعدات المعيبة لفحص كورونا

قال جاك ما الملياردير الصيني ومؤسس شركة علي بابا، إنه سيتبرع بنحو 500 ألف من معدات فحص فيروس كورونا، ومليون كمامة للولايات المتحدة، وحثّ على التعاون الدولي للتصدي للمرض.

وتبرعت مبادرة ما، وهي نتاج تعاون بين مؤسسته الخيرية الخاصة وشركة علي بابا، في الآونة الأخيرة بمواد إغاثة لمناطق في اليابان وكوريا وإيطاليا وإيران وإسبانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز، السبت.

وتعثرت جهود الفحص في الولايات المتحدة بسبب معدات فحص معيبة وزعتها الحكومة في فبراير، وكانت تظهر بعض النتائج الخاطئة.

وأدى هذا لانتكاس جهود البلاد في احتواء التفشي الذي أصاب أكثر من 135 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 1660 في الولايات المتحدة.

وقال ما إن الاختبارات السريعة والدقيقة ومعدات الحماية الشخصية الملائمة للعاملين في المجال الطبي هي أكثر السبل فعالية في منع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ما، في بيان نقلته رويترز، أن “هذا الوباء الذي نواجهه اليوم لم يعد بإمكان دولة واحدة فقط التعامل معه”.

وكان المليارديران مارك زوكربرغ وبيل غيتس أعلنا، في الآونة الأخيرة، مبادرات لتوسيع نطاق الفحص من الفيروس في مناطقهما المحلية.