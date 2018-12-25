معلومة غريبة جدًا عن الفراولة والمبيدات الحشرية!

خلص تقرير أمريكي إلى أن 70 في المئة من الخضراوات والفواكه تحتوي على 230 نوعا من بقايا المبيدات الحشرية، التي يعتقد بأن لها أضرارا على صحة الإنسان، من بينها تراجع الخصوبة.

واعتمد تحليل التقرير، الذي أعدته مجموعة العمل البيئية في الولايات المتحدة، على عينات اختبرتها وزارة الزراعة الأمريكية، وفق ما أوردت مجلة “تايم”.

ووجد الباحثون أن الفراولة والسبانخ تحتويان على أعلى نسبة من بقايا المبيدات الحشرية.

وعلى سبيل المثال، احتوت عينة من الفراولة على 20 نوعا من بقايا المبيدات، بينما احتوت عينة من السبانخ على ما يوازي ضعفي البقايا الموجودة في بقية الخضراوات والفواكه من ناحية الوزن.

واحتل هذان المنتجان قائمة بـ12 نوعا من الخضراوات والفواكه التي تحتوي على أعلى تركيز من بقايا المبيدات، واحتوت القائمة أيضا على: الدراق، والتفاح، والعنب، والخوخ، والكرز، والكمثرى، والبندورة، والكرفس، والبطاطا، والفلفل الحلو.