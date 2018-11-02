هكذا “اغوا ها” وتمكن منها!!..

معلم “يغتصب” طالبة بعمر الـ13 عاماً

حكمت محكمة مصرية اليوم الخميس، على معلم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، لهتكه عرض طالبة بالقوة.

وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمعلم هتك عرض طالبة بالغة من العمر 13 عامًا وتغريمه 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واتهمت الطالبة، في بلاغ رسمي، المعلم بغوايتها زاعمًا إعطاءها أوراقًا دراسية مهمة، واصطحبها لمسكنه وخلع عنها جزءًا من ملابسها وشل حركتها ولامس مناطق حساسة من جسدها.

وحرَّرت الطالبة محضرًا رسميًّا بعدما أبلغت أهلها الذين اصطحبوها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدي.

وأثبتت التحريات الأمنية صحة الواقعة كما ورد تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بوجود آثار اعتداء على المجني عليها من الخارج، فيما أكدت تحاليل البصمة الوراثية على تلك الآثار وجود بصمة دم المدرس المتهم.