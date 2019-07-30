مصري يقتل عروسه بعد ساعات من حفل زفافهما

تحول أحد الأعراس في محافظة المنوفية في مصر، إلى مأتم وذلك بعدما راحت العروس البالغة من العمر 19 عاما ضحية لجريمة وقعت بعد حفل الزفاف.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فان الواقعة بدأت عندما توجه والد العروس وشقيقها إلى منزلها بعد ساعات من الزفاف للاطمئنان عليها فوجدوها غارقة في دمائها، حيث أفاد والد الضحية في تحقيقات الشرطة ان ابنته تزوجت من رجل يبلغ من العمر 29 عاما وهومحام مقيم في كفر القرنين بمركز الباجور.

وأوضح شقيق العروس أنه ذهب لزيارتها ففوجئ بها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وشاهد زوجها بيده سكين، عليه آثار دماء.

وأظهرت التحقيقات وقوع مشاجرة اندلعت بين الشاب وعروسه تطورت إلى طعنات متبادلة، قتلت على إثرها العروس فيما أصيب العريس بجرح نافذ بالبطن نتيجة هجوم المجني عليها بآلة حادة عليه في محاولة للدفاع عن نفسها كما يبدو.

وعقب ذلك توجه المتهم إلى مستشفى بنها الجامعي وجرى حجزه في حالة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم التحفظ عليه وعلى السلاح المستخدم.

وأشارت السلطات إلى انها تلقت بلاغا من مستشفي الباجور العام باستقبالها العروس جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح غائر في الرقبة من الخلف.