مصري يدير مصحة للإدمان.. يسقط متوفياً بجرعة هيروين!

في واقعة غريبة عثرت أجهزة الأمن المصرية على رئيس مجلس إدارة مصحة لعلاج الإدمان متوفياً داخل شقته بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.

وتبين أن سبب الوفاه تناوله لجرعة زائدة من مخدر الهيروين.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته، حيث كشفت التحريات أنه صاحب مركز للعلاج الإدمان، ويستقبل الراغبين في التخلص من تعاطي وتناول المخدرات لعلاجهم.

وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من مخدر الهيروين عقب تناوله السحور، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بدفن الجثة.