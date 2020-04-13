مصائب كورونا.. فوائد عند بريطاني عثر على سيارة مدفونة في حديقة منزله

قاد الحجر من تفشي فيروس كورونا، مواطنا بريطانيا يدعى جون برايشو، إلى العثور على سيارة مدفونة في حديقة منزله، عندما لجأ للاعتناء بأرضه، وقت فراغة للهروب من الملل بسبب الإغلاق.

وعثر هذا البريطاني على “كنز” مفقود عبارة عن سيارة قديمة من طراز فورد بوبيولار تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن العشرين.

وقال برايشو الذي يعيش في بلدة هيكموندوايك، بمنطقة وست يوركشير: “إنه ليس بالشيء الذي تجده كل يوم.. إنها قطعة أثرية (السيارة) في وسط حديقتي بالضبط”.

ومضى قائلا: “إنه لأمر غريب! كيف أنها مدفونة هناك!”.

وقال إن السيارة، وهي رمادية اللون، لا تزال في حالة سليمة إجمالا، إذ ما زالت تحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل.

وتابع: “أود أن أتمكن من إخراج السيارة، لكن لا أظن أن بإمكاني القيام بذلك يدويا”.

وظل السبب في دفن السيارة هناك لغزا محيرا.

ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات عن السيارة ذاتها، لكن السيارة ربما كانت عربة عسكرية وقت الحرب، طبقا لـ”بي بي سي”.

المصدر: “سبق”