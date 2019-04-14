مشاجرة على السوشال ميديا تتحول إلى معركة بالفؤوس

أفاد قسم الشرطة في روما، أن نحو 10 من الشبان شاركوا في معركة جماعية في أحد أحياء روما، وذلك بعد مشاجرة على إحدى الشبكات الاجتماعية المشهورة.

وفي التفاصيل، قرر مرتكبوا النزاع، بعد تشاجرهم على الإنترنت، تسوية الحسابات على أرض الواقع، حيث دعوا أصدقاءهم أيضا. وحطم المشاركون في القتال، الذين لم يتجاوز عمرهم 24 عامًا، نافذة لمؤسسة تجارية وزجاج بعض السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من مكان الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أن أحد الأشخاص أصيب برأسه باستخدام الفأس. وقامت الشرطة باعتقال 6 من المشاركين، بينما تمكن الآخرون من الفرار.

كما صادرت الشرطة من المحتجزين، مضرب بيسبول معدني، وهراوة للشرطة، ومسدس، وبعض الفؤوس.