مراهق مدمن على الببجي لفّق حادثة اختطافه!

كشفت الشرطة في الهند عن معلومات تفيد بأن مراهقاً، عمره 16 عاماً مدمناً على لعبة ببجي الشهيرة، لفّق حادثة اختطافه وطلب فدية من والديه بعدما أخذا منه هاتفه المحمول.

وفي التفاصيل، فقد اختفى المراهق يوم 11 تشرين الأول بعدما قال لوالديه إنه ذاهب لزيارة صديقه، وهذا ما دفع بالوالدين الى تقديم شكوى لدى الشرطة.

ولفتت المعلومات الى أن المراهق توجه الى مدينة مومباي، وعندما كان على الطريق أخذ هاتفاً من أحد المارة واتصل بوالدته وقال لها إن ابنها قد تعرّض للخطف، طالباً منها فدية مالية للإفراج عنه.

ويوم 12 تشرين الأول، عاد الصبي الى حيدر أباد وحجز تذكرة عبر الإنترنت للتوجه الى منطقة جونتور في ولاية أندرا براديش حيث يعيش أهل والدته.

إشارة الى أن والدة الصبي تلقت رسالة نصية عن حجز التذكرة، فأعلمت الشرطة بالأمر، ليتوجّه بعد ذلك العناصر الى موقف الحافلات المركزي حيث تمّ تعقّب الصبي.