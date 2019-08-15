مراهق استرالي يتحول من متشرد إلى مليونير خلال سنوات

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن شابا استراليا تحول من حياة الفقر والتشرد ليصبح مليونيرا خلال عدة سنوات، رغم انه لم يتجاوز بعد الـ 21 من العمر.

وأوضحت أن الشاب الأسترالي هاري ساندرز، الذي كان يعيش قبل سنوات تحت جسر في ملبورن، هو اليوم المدير التنفيذي لشركته الخاصة، Studiohawk، التي تفوق قيمتها السوقية المليون دولار أميركي.

وكان الشاب قد أمضى قرابة السنة مشردا في شوارع مدينة ملبورن، يجوب المدينة بين الملاجئ، ويتنقل من منزل صديق إلى آخر، إلا أنه أشار إلى أن دروس حياة التشرد والضياع، ساعدته في أن يصبح ثريا.

وبين ساندرز، أن “مرحلة التشرد قد ساهمت كثيرا في زيادة نضجه ومرونته وصلابته، بشكل هائل، وأن الصعوبات التي مر بها قد صقلت شخصيته وجعلت منه شابا واثقا من نفسه”.

ومع بدء تأسيسه لشركته في عام 2017، علم ساندرز ألا طريق أمامه للتراجع، وأن عليه العمل بشكل دؤوب دون توقف، ومهما كلفه الأمر، لأن النجاح خياره الوحيد.

وينصح ساندرز، من يرغب أن يحذو حذوه بمجموعة من النصائح الهامة، منها ضرورة النوم 8 ساعات ليلا على الأقل، وكذلك ارتداء الثياب المريحة التي يرغب بها الشخص، دون الحاجة لارتداء الأزياء الرسمية، ناهيك عن المواظبة على القراءة وتطوير المهارات الشخصية.

يذكر ان “Studiohawk” هي وكالة متخصصة في تحسين محركات البحث عبر الإنترنت، ما يساعد المواقع الإلكترونية في أن تكون أكثر انتشارا على الشبكة، وبالتالي زيادة عدد الأعمال والشركات.