مراحيض للأبقار… ابتكار جديد للحدّ من تلوث الهواء

لا يعد تعليم الأبقار طريقة استخدام المرحاض مهمة سهلة، لكن مبتكرا هولنديا يعوّل على مبولة جديدة للبقر للمساعدة في خفض انبعاثات الأمونيا التي تسبب أضرارا بيئية.

وبدأت الاختبارات في مزرعة هولندية على هذا الجهاز الذي يستوعب بين 15 و20 لترا من البول التي تنتجه بقرة متوسطة الحجم يوميا.

وهذه الكمية من البول تنتج كميات هائلة من غاز الأمونيا في بلد مثل هولندا التي تعد ثاني أكبر مصدر للزراعة والأغذية الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال هينك هانزكامب مبتكر هذا الجهاز ل‍وكالة فرانس برس: “نحن نعالج المشكلة من مصدرها”، مضيفا “لن تكون البقرة نظيفة تماما، لكن يمكنك تعليمها استخدام المرحاض”.

والطريقة التي يعمل بها المرحاض لافتة، فالمبولة موضوعة في صندوق خلف البقرة بينما يوجد أمامها حوض مليء بالعلف.

وبمجرد انتهائها من الأكل، تحفّز ذراع أوتوماتيكية العصب الموجود قرب ثدي البقرة، ما يجعلها تريد التبول.

وتُختبر حاليا “مراحيض الأبقار” في مزرعة قرب بلدة دوتيخيم في شرق هولندا، وقد تعلمت 7 من الأبقار الـ58 الموجودة فيها، طريقة استخدامها دون الحاجة إلى تحفيز.

وتُدخِل هولندا قواعد أكثر صرامة حول انبعاثات غازات الأمونيا التي تتسبب بتلوث الهواء.

ويقول هانزكامب الذي يملك شركة لصنع الآلات الزراعية إن هذه المراحيض قد “تخفض كمية الأمونيا المنتجة إلى النصف على الأقل”.