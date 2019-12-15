مذبحة كنغر في أستراليا.. و”السفاح” طليق

فوجئ سكان دانكيلد الأسترالية، بالعشرات من حيوان الكنغر وقد قتلت بطريقة وحشية، إذ تعرضت لطلقات نارية، وقطع رؤوسها وأطرافها، مما أثار الذعر ودفع السكان للمطالبة بالعثور على “السفاح”.

وعثر السكان على نحو 40 كنغر قتلوا في ليلتي 21 نوفمبر و3 ديمسبر، دون أن يتمكنوا من تحديد المهاجم.

وذكرت صحيفة “هيرالد صن” أنه بالرغم من أن السلطات الأسترالية أجازت قتل الكنغر، فإن الطريقة البشعة التي قتلت بها هذه الحيوانات مؤخرا، تخالف القوانين.

وذكرت مؤسسة “Animals Australia” غير الربحية، إن ما بين 40 إلى 60 ألف كنغر يُقتل سنويا، لافتة إلى أن هذا الرقم وصل إلى 3 أضعافه بعد أن أجازت ولاية فكتوريا قتل الكنغر.

ويرى هذا القانون أنه من الضروري تقليل أعداد حيوانات لكنغر، كونها تلتهم المحاصيل الزراعية للمزارعين، وتشكل خطرا على سائقي السيارات، وقد تعيش في مناطق قريبة من المدارس، مما قد يشكل خطرا على الأطفال.

وذكرت مؤسسة “المجتمع الأسترالي للكنغر”، أن صيادي الكنغر يحصلون على 10 دولارات أسترالية مقابل لحمه، و10 أخرى مقابل الجلد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم صيد الكنغر أيضا لأغراض تجارية عبر 6 ولايات أسترالية.