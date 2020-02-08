مدينة تجذب ملايين السياح.. تشارك أكثر الرسائل إحراجاً

نشر سائح تعرض للسرقة أثناء تمضيته إجازة في ريو دي جانيرو رسالة سلبية عن المدينة على الإنترنت، فما كان من مجلس السياحة الوطني في البرازيل إلا أن شاركها على حسابه في “إنستغرام” عن طريق الخطأ.

ويبدأ ذلك المنشور الذي كتبه المستخدم “ويذلاي” بـ”ريو مدينة جميلة جداً” ما جعل القسم المسؤول عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في مجلس السياحة البرازيلي يضغط على خاصية “مشاركة” قبل إكمال قراءته.

كما جاء فيه: “إلا أن الجمال وحده ليس كافياً”. فخلال إقامة لمدة ثلاثة أيام في ريو، روى المستخدم: “تعرضت أنا وعائلتي للسرقة وشهدت شقيقتي البالغة من العمر تسع سنوات عملية سطو عنيفة. لا أستطيع أن أوصي بزيارة مدينة شعرت فيها بالخوف من الخروج” من الشقة.

“عن طريق الخطأ”

إلى ذلك أبقى مجلس السياحة تلك الرسالة منشورة على حسابه في “إنستغرام” مساء الثلاثاء لفترة طويلة كانت كافية لكي تنتشر على نطاق واسع قبل حذفها.

وقال المجلس في بيان: “تمت مشاركة هذه الرسالة عن طريق الخطأ”، مضيفاً أنه ينوي في الواقع “الإعلان عن انخفاض جرائم العنف (في البرازيل) عام 2019”.

يشار إلى ريو دي جانيرو، التي تجذب ملايين السياح سنوياً، تشتهر بجمالها الخلاب وشواطئها الذهبية وجبالها الزمردية ولكن أيضاً بنسب الجرائم المرتفعة فيها والعنيفة.

وقد سجل في ولاية ريو دي جانيرو ما يقرب من 4 آلاف جريمة قتل و120500 عملية نشل العام الماضي في تراحع بنسبة 19% و8% على التوالي.