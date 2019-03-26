مارس 26, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مدرس مزور يعتدي على طالبة بالكويت

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فى :منوعات
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الكويت.. مدرس مزور يعتدي على طالبة

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بحبس مدرس خصوصي بالمؤبد بعد قيامه بهتك عرض طالبة، أثناء تدريسها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وفق ما أورده حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل القضية، وهوية المتهم، لكن كويتية تقدمت بشكوى لمركز الشرطة في أبريل/نيسان 2018، ذكرت فيها أنها أحضرت لابنتها (9 سنوات) مدرسًا خصوصيًّا لمادة ”تربية إسلامية“ من أحد معاهد التقوية المدرسية، لمراجعة دروسها، استعدادًا لامتحانات نهاية العام، وأن ابنتها أبلغتها أنها تعرضت لاعتداء على يد المعلم، إذ تحسس جسدها وجردها من ملابسها، ثم وثق فعلته.

واتضح في التحقيقات أن المعهد يعود لكويتي وغير مرخص، ويتم استخدامه كحضانة أطفال صباحًا ومعهد مساء، وتبين أن المتهم المعتدي مصري الجنسية.

وأقر الجاني بالتحقيقات أنه ليس معلم تربية إسلامية بل ”بنشرجي“ (مصلح إطارات سيارات) وادعى أنه معلم وصار يعطي دروسًا في التربية الإسلامية، كما كشف عن مقطع الفيديو الذي صوره في هاتفه الجوال.

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