يناير 05, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

مثل الأفلام.. لصوص يستعينون بحفارين لسرقة عربة أموال مدرعة

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فى :منوعات
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مثل الأفلام.. لصوص يستعينون بحفارين لسرقة عربة أموال مدرعة

أعلنت الشرطة الإيطالية، أن لصوصا استخدموا حفارين ميكانيكيين لسرقة عربة أموال مدرعة على طريق سريع في جنوب البلاد.
ووفقا لوكالة “رويترز”، هرب الجناة بنحو مليوني يورو [2.3 مليون دولار]
وكانت العربة وبها ثلاثة حراس غادرت مدينة باري حاملة معاشات التقاعد لتوزيعها على مكاتب البريد في بلدة ماتيرا القريبة، عندما سدت شاحنتان الطريق أمامها.
وفتح اللصوص جسم العربة بحفارين، قبل الحصول على الأموال.
وقام الجناة بإشعال النار في الحفارين، وفروا في سيارة كانت تنتظرهم، ولم يصب أي من الحراس الثلاثة بأذى.

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