متهم مصري يطالب القاضي بإعدامه فوراً

طالب مواطن مصري خلال محاكمته في قضية بشعة هزت الشارع المصري، بإعدامه على قتل زوجته وأطفاله الثلاثة في محافظة كفر الشيخ.

وخلال جلسة محاكمة الطبيب أحمد عبدالله زكي سليمان؛ 42 عاما المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة داخل منطقة سخا في مدينة كفر الشيخ ليلة رأس السنة، حاول حمدي الشربيني محامي المتهم، الحديث إليه داخل القفص، وإقناعه بالعدول عن رفض نقض القضية في محكمة النقض، ولكن المتهم رفض بإصرار مطالبا بإعدامه على الفور.

وقال الشربيني إننا نحاول بأن يواصل المتهم درجات التقاضي في محكمة النقض، لأن القانون يلزم النيابة بتقديم طعن لمحكمة النقض بتقديمه لها في غضون 40 يوما.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ، قررت إعدام المتهم بعد موافقة مفتي الجمهورية على الإعدام، كما قضت المحكمة، بإلزام المتهم بالمصاريف الإدارية.