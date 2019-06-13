مبالغ مالية من فيسبوك مقابل تحميل “التطبيق الجديد”

أعلنت شركة فيسبوك أنها أطلقت تطبيقا جديدا يسمى “Study” أو “الدراسة”، والذي سيدفع مبالغ مالية للمستخدمين مقابل الحصول على بياناتهم.

وتعرضت الشركة لانتقادات في وقت سابق من هذا العام عندما تبين أنها دفعت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما لتثبيت برنامج على هواتفهم، مما سمح لها بجمع بيانات حول كيفية استخدامهم لتطبيقات منافسيها.

ودافعت الشركة عن موقفها في السابق بحجة أن التطبيق “تجسس” على المستخدمين لأنهم وافقوا على شروطه، التي سمحت له بالوصول إلى كل نشاطاتهم على الهاتف مقابل مبلغ مالي.

وأضافت الشركة أن الإجراء تم بموافقة أولياء أمور للأطفال الذين قاموا بتثبيته، قبل أن يتم إيقاف تشغيل البرنامج المثير للجدل بعد تزايد الاحتجاجات.

وأعادت شركة فيسبوك الآن إطلاق تطبيق أبحاث السوق تحت اسم “Study”، الذي سيكون متاحا فقط على نظام تشغيل أندرويد، إذ تكون خصوصية المستخدم غير مشددة، وسيتوفر التطبيق فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وسيسمح تطبيق “Study” لـفيسبوك بجمع معلومات حصرية حول التطبيقات المنافسة التي يستخدمها المستخدمون على هواتفهم، لدراسة طبيعة النشاط الذي يمارسونه على هذه التطبيقات.

وصرحت شركة فيسبوك بأنها “لن تجمع معلومات المستخدمين أو كلمات المرور أو أي محتوى يتم مشاركته، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل”.

ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتم دفعه للمشاركين في برنامج الدراسة، لكن المشاركين في برنامجها السابق حصلوا على ما يصل إلى 20 دولار شهريا.