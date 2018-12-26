ما هي أكثر كلمة بحث عنها الناس في عام 2018؟

أعلنت شركة نشر أميركية، عن أكثر الكلمات بحثا عبر موقعها الإلكتروني خلال عام 2018.

صرحت شركة “ميريام ويبستر” الأميركية، في بيان لها، أن “العدالة” كانت أكثر كلمة بحث عنها الناس على موقعها خلال العام الجاري، مانحة إياها لقب “كلمة العام”.

وأشارت إلى أن البحث عن كلمة “العدالة” (Justice) كان أكثر من العام الماضي بنسبة 74%.

وفسرت “ميريام ويبستر” اختيارها، أن مفهوم العدالة كان محور العديد من المناقشات القومية الأميركية هذا العام، بما في ذلك العدالة العرقية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.

وقالت: “كانت أخبار هذا العام تتضمن العديد من القصص التي تنطوي على تقسيم داخل الفرع التنفيذي للحكومة المسؤولة عن إنفاذ القوانين، موضحة أن وزارة العدل، يشار إليها أحيانا ببساطة باسم “العدالة”.

أما بالنسبة للكلمات الأخرى التي شهدت طفرة في عمليات البحث في عام 2018، فشملت (pansexual)، (lodestar) (epiphany) و(laurel).