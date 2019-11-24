ماليزيا..وفاة آخر أنثى وحيد قرن سومطري بالسرطان

نفقت يوم السبت آخر أنثى وحيد قرن سومطري في ماليزيا، بعد أن كان هذا النوع من وحيد القرن منتشرا في أنحاء آسيا ويعيش في مجموعات صغيرة معظمها في إندونيسيا.

وكانت الأنثى الأخيرة النافقة تسمى “إيمان” وماتت عن عمر 25 عاما متأثرة بإصابتها بمرض السرطان في ولاية صباح الواقعة بجزيرة بورنيو حيث كانت تتلقى رعاية في محمية طبيعية منذ 2014.

وقال أوغستين توغا مدير إدارة الحياة البرية في ولاية صباح إن موت “إيمان” جاء أسرع مما كنا نتوقع.

وأعلنت ماليزيا أن وحيد القرن السومطري قد انقرض منذ عام 2015، علما أن آخر ذكر قد نفق بماليزيا في شهر مايو 2019.

وحاولت ماليزيا منذ عام 2011 إكثار وحيد القرن السومطري بلا جدوى.

المصدر: رويترز