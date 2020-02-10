ماريغوانا ومواعدة فتيات.. من بين الهدايا التي حصل عليها الفائزون بالأوسكار

قررت شركة “ديستنكتف أسيتس” التسويقية منح المرشحين الفائزين بجوائز التمثيل والإخراج في النسخة الـ92 من جوائز الأوسكار، هدايا متنوعة بعضها كان غريبا، حيث تصل قيمتها لقرابة 150 ألف دولار.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فان كل من المرشحين لجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل مخرج، سيحصلون على حقيبة هدايا تحتوي على منتجات تصل قيمتها لـ148 ألف دولار، ويبلغ مجموع المرشحين 24 مرشحا، حيث حصلواعلى حقيبة هدايا تنوعت من رحلات سياحية، وأخرى غريبة تضمنت منتجات الماريغوانا.

وتحتوي حقيبة الهدايا على 6 رحلات سياحية فاخرة، وزيارات لمنتجعات صحية، ومنتجات تجميل بقيمة 25 ألف دولار، وأبواب مضادة للرصاص، وجهاز تدخين إلكتروني مصنوع من الذهب الخالص، ومشروبات كحولية، وشوكولاته بالماريغوانا، بالإضافة لهدايا أخرى.

ومن بين أغرب الهدايا التي سيحصل عليها المشاهير، جولة لتذوق الشوكولاتة المحشوة بالماريغوانا والحشيش، في مكان مخصص لصناعتها لثمانية أشخاص، كما ستشمل الهدايا اشتراكا سنويا مع شركة مختصة بالمواعدة، ستعمل على تدريب المشتركين على العلاقات العاطفية وترشح لهم أسماء للمواعدة.

وأكد متحدث باسم الشركة أن “حقيبة الهدايا” تتضمن عروضا برحلات استجمامية لمنتجعات في المكسيك وإسبانيا وجزر هواي الأميركية، كما ان من ضمن الهدايا الغريبة التي سيحصل عليها كبار الممثلين، جهاز تدخين إلكتروني مطلي بالذهب، وعرض لتركيب باب منزلي مضاد للرصاص، يمكن تركيبه حسب الطلب، من قبل شركة أمن منزلي مختصة.

وشملت قائمة المرشحين عمالقة في التمثيل، مثل ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وخواكين فينيكس وأنطونيو بانديراس وتوم هانكس وآل باتشينو وجو بيتشي، بالإضافة لممثلات مثل رينيه زيلويغر وسكارلت يوهانسون وتشارليز ثيرون.