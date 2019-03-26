ليتواني يسرق 122 مليون دولار من فيسبوك وغوغل

أفاد مركزالاعلام الرقمي، اليوم الاحد، بأن رجلا من ليتوانيا اعترف، بعد اعتقاله، بانه مذنب بجريمة الكترونية تضمنت احتيال كبير ضد شركتي فيسبوك وغوغل.

واوضح المركز، في بيان له تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن الرجل الذي يُدعى ايفالدز ريماساوسكاس Evaldas Rimasauskas قام بالاحتيال الالكتروني وغسيل الاموال وانتحال صفة ادت لسرقته 99 مليون دولار من شركة الفيسبوك و 23 مليون من شركة غوغل في الفترة الواقعة مابين عامي 2013 و 2015 .

واشار المركز الى ان ريماساوسكاس قام بارسال فواتير وعقود ورسائل مزيفة لكل من شركتي الفيسبوك وغوغل تظاهر بأنه يمثل شركة Quanta Computer العالمية التي مقرها في تايوان، وقام بتزييف رسائل باسم مدراء تنفيذيين للشركة، وتم تحويل اموال لحسابات تابعة له في ستة دول مختلفة باسم شركة اسسها بنفس الاسم لكن في لاتفيا.

وبين المركز ان السلطات الاميركية استردت منه 50 مليون دولار، الا انها لم تصدر اي توضيح بشان بقية الاموال، حيث سيكون موعد جلسته القادمة في 24 من تموز المقبل، ومن المحتمل ان يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عام .

يذكر ان عمليات الاحتيال باستخدام البريد الالكتروني والتي استهدفت الشركات التي تتعامل مع موردين اجانب، تسببت بخسائر تصل قيمتها لثلاث مليارات دولار امريكي منذ العام 2013.