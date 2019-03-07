لهذا السبب .. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر

أقدم مصري، ينحدر من جنوب البلاد، على قتل زوجته رميًا بالرصاص ثم انتحر بعد تكرار دفاعها عن أبنائهما أمامه، وفقًا لما كشفته الأجهزة الأمنية في مصر.

ووفقًا للبيان الصادر، الاثنين، فإن الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج جنوب البلاد، توصلت إلى فك لغز العثور على جثتي مزارع وزوجته بهما طلقات نارية داخل حوش للماشية بمنزلهما بقرية البربا بمركز جرجا.

وأوضحت الأجهزة الأمنية في الإقليم، أن المزارع أطلق الرصاص على زوجته من بندقيته الآلية، وانتحر بالسلاح ذاته، بسبب دفاع زوجته الدائم عن أبنائهما بعد رفضهم منحه نقودًا ينفق منها.

ولفت البيان إلى أنه عثر بين طيات ملابسه على خطاب بخط يده يفيد بـ“عزمه“ على قتل زوجته والانتحار.

وكان مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا بورود بلاغ من أهالي قرية البربا بسماع طلقات نارية ومقتل شخصين داخل منزلهما.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل ”خلف. ر. ح.ع“ 57 عامًا، مزارع، وزوجته ”نعمة. ا. ع. ر“ 45 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بالناحية ذاتها؛ إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم، بحوش ملكهما أمام منزلهما وعثر بجوارهما على بندقية آلية.

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين والدفن عقب ذلك.

وأسفرت خطة أمنية وضعتها مديرية أمن سوهاج، عن العثور على خطاب بخط يد المجني عليه بمعرفة النيابة العامة بين طيات ملابسه، مفاده العزم على قتل زوجته والانتحار، وقد أسفرت التحريات عن حدوث بضع مشاجرات بينه وبين أبنائه في الفترة الأخيرة لتكرار عدم إرسالهم مبالغ مالية للإنفاق منها ومناصرة زوجته لهم.

وأكدت التحريات قيام المجني عليه بإطلاق أعيرة نارية صوب زوجته وقيامه بالانتحار عقب ذلك، وتبين أن البندقية التي عثر عليها بمكان الواقعة خاصة بالمجني عليه.