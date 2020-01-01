لن تصدق ما فعله رجل روسي بسيارة سعرها 180 ألف يورو!

اشترى رجل روسي سيارة دفع رباعي فاخرة يبلغ سعرها 180 ألف يورو. لكنه وبعد أقل من عامين خاب أمله في السيارة التي لم تلب جميع رغباته، ومن ثم قرر التخلص منها بطريقة غريبة. كيف ذلك؟

اشترى الروسي إيغور موروز سيارة مردسيدس بنز، موديل “AMG G63” قبل عامين. وكان تعتبر آنذاك سيارة الأحلام بالنسبة له، حيث دفع فيها مبلغ 180 ألف يورو. لكن توقعات موروز الناشط في عمل أفلام ساخرة وطريفة في موقع يوتيوب، خابت سريعا بالسيارة الفاخرة.

وبدلا من بيع السيارة أو التخلص منها بوضعها في مرأب أو حتى التبرع بها، اختار طريقة غريبة عندما قرر التخلص من السيارة عبر رميها من مرتفع عال جدا وتصويرها، حاصلا على آلاف علامات الإعجاب من هذا الفيديو، بدلا من الحصول عن آلاف اليوروهات مقابل السيارة، كما ذكر موقع مجلة فوكوس الألمانية.

وكانت خطته بسيطة للتخلص من السيارة وكالتالي:

رفع السيارة بالحبال عبر طائرة هليكوبتر.

الارتفاع إلى مسافة 300 متر.

رمي السيارة الفاخرة إلى وادٍ عميق.

عملية التخلص من السيارة بهذه الطريقة لم تكن مجانا وكلفت موروز 3600 يورو إضافية، حسب ما ذكرت مجلة شتيرن الألمانية. وأراد تنفيذ خطته بالقرب من موسكو، لكنه لم يحصل على مساعدين له هناك، فقرر السفر إلى كاريلين التي تبعد 1000 كيلومتر عن العاصمة الروسية ووجد فيها طيارين اثنين يمكنهما مساعدته لتنفيذ عمليته الجنونية مقابل 3600 يورو.

لكن موروز كان راضيا عن النتيجة بعد سقوط السيارة الفاخرة التي يبلغ وزنها 2.5 طن وتحولها إلى صفيح مجمد في الوادي.

أما الفيديو الذي وثق به موروز هذه العملية، فحاز على إعجاب الكثيرين على موقع يوتيوب إذ بلغ عدد المشاهدات 1.4 مليون مشاهدة لغاية الآن. وبينما يشكك البعض في حقيقة تخلص موروز من سيارته الفاخرة بهذه الطريقة ويعتقدون بأنه غشهم بوضع سيارة أخرى بدلا عن سيارته الأصلية، يآخذ عليه البعض الآخر، بأنه أهدر أموالا كبيرة من أجل هذا الفيديو، كان من الأجدر به استخدامها في أشياء مفيدة.