لماذا يرتدي الجنود الأمريكان نظارات سوداء

هل لاحظت أن الجنود الأمريكان، يظهرون في غالبية الصور، مرتدين نظارات داكنة اللون، وفي أغلب الأحيان يكون اللون أسودا!

أولا، يجب عليك أن تعرف أن النظارات (ليس بالضرورة الداكنة) تدخل في مجموعة المعدات التي تخص الجندي.

ويطلق على هذا النوع من النظارات النظارات البالستية، وتتميز عن النظارات الشمسية العادية بوجود طلاء مضاد للانعكاس، فضلا عن الصلابة العالية.

ويتم صنع عدسات “النظارات البالستية” من مادة البولي كربونات، حيث يمكنها حماية العين ليس فقط من الغبار، وإنما يمكن أن تتحمل الشظايا وحتى رصاص المسدسات، وتتمتع هذه النظارات بثلاثة ألوان، العدسات الداكنة، عديمة اللون واللون الأصفر.

لماذا غالبا ما نرى الجنود الأمريكيين يلبسون النظارات ذات اللون الداكن؟ السبب بسيط جدا، حيث أن الجنود الأمريكيين (القوات الأمريكية بشكل عام) ينشطون في البلدان الحارة والمشمسة، حيث يتم إضافة طبقة الوقاية من أشعة الشمس إلى هذا النوع من النظارات، الذي يضفي عليها اللون الداكن.

ومن المثير للاهتمام، أن استخدام “النظارات البالستية” من قبل الجنود الأمريكيين يعد أمرا إلزاميا، ويمكن معاقبة الجندي في حال إزالة النظارات أثناء فترة الخدمة.