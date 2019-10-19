لقطة لثعلب ومرموط مرتعب تفوز بجائزة أفضل صورة للحياة البرية

فازت الصورة الدرامية التي التقطها المصور الصيني يونغتشينغ باو بتوقيت مثالي، بجائزة أفضل صورة للحياة البرية للعام 2019، والتي يمنحها سنوياً متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ويمكن للصورة أن تبدو كأنها مأخوذة من مشهد كوميدي، حيث يظهر مرموط (حيوان من فصيلة السناجب)، وهو يقف على قائمة واحدة ويبدو متجمداً من الخوف بعد أن لاحظ وجود ثعلب يلاحقه، وفقاً لتقرير نشره موقع شبكة «سي إن إن». ويظهر المرموط وكأنه يصرخ أيضاً من قوة الصدمة بعدما رأى الثعلب إلى جانبه.

واختيرت صورة باو من قائمة طويلة من الفائزين في الفئات المختلفة، والذين تمكنوا جميعاً من تصوير لحظات تظهر التنافس والجمال بعالم الطبيعية.

والتقط باو المشهد على متحدر مائل مغطى بالثلوج في جبال تشيليان الصينية أوائل الربيع. وهو كان يراقب التفاعلات بين المخلوقات لبعض الوقت. وقبل نحو ساعة من التقاط الصورة، اكتشف المرموط الثعلب وأعطى إنذاراً لجيرانه كي يختبئوا تحت الأرض.

وفي لحظة ما، ظهر الثعلب إلى جانب المرموط وتمكن باو من تخليد المشهد المخيف عبر التقاط اللحظة التي نظر فيها المرموط إلى الثعلب وجهاً لوجه.

وقالت رئيس لجنة التحكيم روز كيدمان كوكس في بيان: «من الناحية التصويرية، إنها ببساطة لحظة مثالية». وأضافت: «إن الصور من هضبة تشينغهاي – التبت نادرة بما فيه الكفاية، لكن التقاط هذا التفاعل القوي بين الثعلب التبتي ومرموط، وهما نوعان أساسيان للبيئة في هذه المنطقة المرتفعة من الأراضي العشبية، يعتبر أمراً استثنائياً».

بدوره، قال مدير متحف التاريخ الطبيعي مايكل ديكسون: «هذه الصورة الجذابة تجسد التحدي النهائي للطبيعة: معركتها من أجل البقاء».